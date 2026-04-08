ЕС заявил Польше и Испании, что их шаги по снижению цены на топливо противоречат правилам

Европейская комиссия направила письма Польше и Испании, в которых сообщила, что снижение ставки НДС на топливо противоречит законодательству ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Директива ЕС о НДС не предусматривает возможности применения пониженной ставки на поставку моторного топлива.

Письма в Варшаву и Мадрид были направлены 28 марта, рассказала пресс-секретарь Еврокомиссии Луиз Боги.

Пресс-секретарь сообщила, что ЕК рекомендует обеим странам искать другие решения, например, путем разрешенного законом снижения акциза. Боги отметила, что Брюссель сейчас ждет ответа от обоих государств.

Как выяснила журналистка RMF FM, Польша и Испания не получили срока для предоставления этого ответа, а присланные письма "не являются началом процедуры по нарушению".

Еврокомиссия понимает сложную ситуацию стран и необходимость предоставления льгот в связи с ростом цен на топливо в результате конфликта на Ближнем Востоке. Однако Брюссель надеется, что примененные меры будут временными.

Как неофициально сообщили RMF FM в Еврокомиссии, направленное письмо является предупреждением, поэтому не имеет немедленных последствий. Однако в долгосрочной перспективе Европейская комиссия не может позволить себе терпеть нарушение законодательства ЕС.

Такие действия могут закончиться иском в Суд ЕС и, как следствие, финансовыми санкциями.

Напомним, венгерское правительство утверждает, что Европейская комиссия требует от Будапешта отмены защищенных цен на топливо, но премьер Виктор Орбан заявил, что не будет подчиняться требованиям Брюсселя.

31 марта стало известно, что Словакия отвергла призыв Брюсселя отменить меры, которые предусматривают разное ценообразование на заправках для автомобилей с иностранной и словацкой регистрацией.