У США переконують, що Ормузька протока вже розблокована

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що, на його думку, Ормузька протока – ключовий коридор для транспортування нафти, який відігравав центральну роль у переговорах США щодо припинення війни з Іраном, – відкрита.

Його заяву наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

На пряме запитання про те, чи відкрита протока, поставлене під час брифінгу в Пентагоні, Кейн відповів: "Я вважаю, що так, виходячи з результатів дипломатичних переговорів".

Своєю чергою глава Пентагону Піт Гегсет зазначив, що "те, про що було домовлено, те, що було заявлено, – це те, що протока відкрита".

"Наші військові спостерігають, звичайно, їхні військові спостерігають, але торгівля буде йти", – сказав Гегсет.

CNN з посиланням на дані MarineTraffic повідомляє, що вранці 8 квітня з моменту набрання чинності перемир'я протоку безпечно пройшли щонайменше два судна.

Водночас, як зазначено, що в регіоні залишаються ще сотні суден.

Після того як США та Іран погодилися на пропозицію Пакистану про двотижневе припинення вогню, у Тегерані оголосили про наміри відкрити Ормузьку протоку для судноплавства на цей період.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав усі сторони конфлікту на Близькому Сході "повністю дотримуватися" режиму припинення вогню для проведення подальших переговорів. Він також наполіг на тому, що зупинення бойових дій має включати Ліван.

Повідомлялося, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.