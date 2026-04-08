В США убеждают, что Ормузский пролив уже разблокирован

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что, по его мнению, Ормузский пролив – ключевой коридор для транспортировки нефти, который играл центральную роль в переговорах США о прекращении войны с Ираном, – открыт.

Его заявление приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

На прямой вопрос о том, открыт ли пролив, заданный во время брифинга в Пентагоне, Кейн ответил: "Я считаю, что да, исходя из результатов дипломатических переговоров".

В свою очередь глава Пентагона Пит Хегсет отметил, что "то, о чем было договорено, то, что было заявлено, – это то, что пролив открыт".

"Наши военные наблюдают, конечно, их военные наблюдают, но торговля будет идти", – сказал Хегсет.

CNN со ссылкой на данные MarineTraffic сообщает, что утром 8 апреля с момента вступления в силу перемирия пролив безопасно прошли по меньшей мере два судна.

В то же время, как указано, что в регионе остаются еще сотни судов.

После того как США и Иран согласились на предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня, в Тегеране объявили о намерениях открыть Ормузский пролив для судоходства на этот период.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке "полностью соблюдать" режим прекращения огня для проведения дальнейших переговоров. Он также настоял на том, что остановка боевых действий должна включать Ливан.

Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию запланировано провести 10 апреля в Исламабаде.