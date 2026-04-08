Папа Римский назвал перемирие между США и Ираном "знаком живой надежды"

Папа Лев XIV приветствовал объявление о двухнедельном перемирии между США и Ираном, выразив надежду на завершение войны путем переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Vatican News.

Папа Лев XIV во время встречи с верующими приветствовал шаги к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Учитывая последние часы большого напряжения на Ближнем Востоке и во всем мире, я воспринимаю с удовольствием и как знак живой надежды объявление о немедленном двухнедельном перемирии", – сказал Папа Лев XIV перед тем, как завершить свою встречу с паломниками в среду.

Глава Ватикана подчеркнул, что только через возвращение к переговорам можно достичь завершения войны.

"Призываю сопровождать этот период деликатной дипломатической работы молитвой, желая, чтобы готовность к диалогу стала средством для решения других конфликтных ситуаций в мире", – сказал он.

8 апреля Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

Позже Трамп пригрозил ввести тарифы против стран, которые будут поставлять оружие Ирану.

Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию запланировано провести 10 апреля в Исламабаде.