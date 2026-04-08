Україна визначила кандидатів до МКС

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що Україна відібрала кандидатів до Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це вона написала у середу на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Мудра зазначила, що "попри хвилю гучних заяв і політичних спекуляцій", Україна проводить процедуру висунення кандидата до МКС у межах установлених строків і відповідно до визначеної процедури.

"24–26 березня 2026 року конкурсна комісія провела співбесіди з кандидатами. За результатами розгляду комісія відзначила високий професійний рівень учасників, глибоке знання міжнародного права, практики МКС, Римського статуту, а також належні стандарти доброчесності та фахової підготовки. 8 квітня 2026 року конкурсна комісія визначила кандидатів для подальшого висунення", – розповіла Мудра.

Вона повідомила, що основним кандидатом є суддя Верховного суду Лев Кишакевич, резервним кандидатом – Оксана Сенаторова, одна з найвідоміших українських фахівчинь у сфері міжнародного кримінального права.

"На жаль, навколо теми міжнародного правосуддя окремі політичні середовища вкотре намагаються будувати не фахову дискусію, а звичну для себе кампанію з пошуку "зради". Але міжнародні процедури працюють не за логікою фейсбук-істерик, а за логікою права, строків і рішень", – написала Мудра.

Нагадаємо, 30 березня "Європейська правда" повідомила, що Міжнародний кримінальний суд продовжив термін подання кандидатур для відбору суддів, у якому бере участь також Україна, до неділі 12 квітня.

З 1 січня 2025 року Україна стала 125-ю повноправною державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду і тепер може номінувати своїх кандидатів на суддів МКС.

Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду 21 серпня 2024 року.