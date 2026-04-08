Украина определила кандидатов в МКС

Заместитель главы Офиса президента Ирина Мудра заявила, что Украина определила кандидатов в Международный уголовный суд (МУС).

Об этом она написала в среду на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Мудра отметила, что "несмотря на волну громких заявлений и политических спекуляций", Украина проводит процедуру выдвижения кандидата в МУС в пределах установленных сроков и в соответствии с определенной процедурой.

"24-26 марта 2026 года конкурсная комиссия провела собеседования с кандидатами. По результатам рассмотрения комиссия отметила высокий профессиональный уровень участников, глубокое знание международного права, практики МУС, Римского статута, а также надлежащие стандарты добропорядочности и профессиональной подготовки. 8 апреля 2026 года конкурсная комиссия определила кандидатов для дальнейшего выдвижения", – рассказала Ирина Мудра.

Она сообщила, что основным кандидатом является судья Верховного суда Лев Кишакевич, резервным кандидатом – Оксана Сенаторова, одна из самых известных украинских специалистов в сфере международного уголовного права.

"К сожалению, вокруг темы международного правосудия отдельные политические среды в очередной раз пытаются строить не профессиональную дискуссию, а привычную для себя кампанию по поиску "зрады". Но международные процедуры работают не по логике фейсбук-истерик, а по логике права, сроков и решений", – написала Мудра.

Напомним, 30 марта "Европейская правда" сообщила, что Международный уголовный суд продлил срок подачи кандидатур для отбора судей, в котором участвует также Украина, до воскресенья 12 апреля.

С 1 января 2025 года Украина стала 125-м полноправным государством-участником Римского статута Международного уголовного суда и теперь может номинировать своих кандидатов на судей МУС.

Верховная Рада поддержала ратификацию Римского статута Международного уголовного суда 21 августа 2024 года.