Глава Пентагона пригрозил Ирану новыми ударами

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США могут нанести повторные удары по Ирану, если тот воспользуется перемирием для перегруппировки своих сил.

Заявление главы Пентагона приводит телеканал Sky News, сообщает "Европейская правда".

У Хегсета спросили, существует ли риск того, что Иран воспользуется перемирием как возможностью "перевооружиться, перегруппироваться и передислоцировать системы вооружения и средства ПВО".

В ответ он отметил, что Центральное командование США будет следить за ситуацией и имеет ряд вариантов реагирования, которые оно готово применить против обоснованных военных целей.

"Чем больше Иран действует, чем больше он перемещает войска, чем больше он размещает войска на месте, тем легче нам сейчас их обнаружить. Помните, мы можем наблюдать, мы можем видеть... Поэтому, если они попытаются передислоцироваться, они просто создадут для нас удобные военные цели для удара, если примут неправильное решение", – предупредил Хегсет.

Напомним, 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

В Иране подтвердили свое согласие на прекращение огня и объявили о намерении открыть Ормузский пролив на период действия перемирия.

Сообщалось, что первые прямые переговоры Ирана и США по дальнейшему мирному урегулированию планируется провести 10 апреля в Исламабаде.