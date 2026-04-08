Єврокомісарка Кос привітала ухвалення Радою серії важливих законів

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала ухвалення Верховною Радою у вівторок низки законів, важливих для євроінтеграції України та отримання міжнародної фінансової підтримки.

Як повідомляє "Європейська правда", допис на цю тему вона опублікувала у своєму X.

Кос написала, що вітає "позитивний прогрес" у Верховній Раді, де 7 квітня схвалили серію законопроєктів, пов’язаних з євроінтеграцією та отриманням фінансування від ЄС та МВФ.

I welcome the positive progress in the Verkhovna Rada, with Ukraine’s parliament passing important laws connected to EU and IMF reforms.



Thank you Speaker @r_stefanchuk and Prime Minister @Svyrydenko_Y for your leadership.



This will help unlock more than €2 billion in key… – Marta Kos (@MartaKosEU) April 8, 2026

"Дякую спікеру Руслану Стефанчуку та прем’єрці Юлії Свириденко за лідерство. Це допоможе розблокувати понад 2 млрд євро важливого фінансування, щоб стабілізувати фінансові потреби України до літа. І також це свідчення, що Рада далі віддана євроінтеграційному шляху України", – прокоментувала Марта Кос.

Посол ЄС Катаріна Матернова також схвально відреагувала на результати голосування Ради у вівторок.

Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №14005 щодо цифровізації процедур виконання судових рішень, що є індикатором за програмою Ukraine Facility.

Також в остаточному другому читанні ухвалили закон №12087-д щодо об'єднання ринків електроенергії України та Європи і закон про "промисловий безвіз" із ЄС.

Крім того, ВР схвалила "євроінтеграційний" законопроєкт 14412 "Про засади розмежування та розподілу повноважень між рівнями публічного врядування".

Водночас Єврокомісія застерегла від запланованих змін, що мали скоротити час дії статусу PEPів (політично значущих осіб, politically exposed persons) до трьох років.