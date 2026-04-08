Еврокомиссар Кос приветствовала принятие Радой серии важных законов

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос приветствовала принятие Верховной Радой во вторник ряда законов, важных для евроинтеграции Украины и получения международной финансовой поддержки.

Кос написала, что приветствует "положительный прогресс" в Верховной Раде, где 7 апреля одобрили серию законопроектов, связанных с евроинтеграцией и получением финансирования от ЕС и МВФ.

I welcome the positive progress in the Verkhovna Rada, with Ukraine’s parliament passing important laws connected to EU and IMF reforms.



Thank you Speaker @r_stefanchuk and Prime Minister @Svyrydenko_Y for your leadership.



This will help unlock more than €2 billion in key… – Marta Kos (@MartaKosEU) April 8, 2026

"Спасибо спикеру Руслану Стефанчуку и премьеру Юлии Свириденко за лидерство. Это поможет разблокировать более 2 млрд евро важного финансирования, чтобы стабилизировать финансы Украины до лета. И также это свидетельство, что Рада дальше предана евроинтеграционному пути Украины", – прокомментировала Марта Кос.

Посол ЕС Катарина Матернова также одобрительно отреагировала на результаты голосования Рады во вторник.

Напомним, 7 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №14005 по цифровизации процедур исполнения судебных решений, что является индикатором по программе Ukraine Facility.

Также в окончательном втором чтении приняли закон №12087-д об объединении рынков электроэнергии Украины и Европы и закон о "промышленном безвизе" с ЕС.

Кроме того, ВР одобрила "евроинтеграционный" законопроект 14412 "Об основах разграничения и распределения полномочий между уровнями публичного управления".

В то же время Еврокомиссия предостерегла от запланированных изменений, которые должны были сократить время действия статуса PEPов (политически значимых лиц, politically exposed persons) до трех лет.