Бортпровідники Lufthansa планують страйк на п’ятницю

Бортпровідники німецької авіакомпанії Lufthansa оголосили про запланований на п’ятницю, 10 квітня, страйк, що загрожує перебоями у перевезеннях пасажирів, які повертаються з великодніх канікул.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Страйк став наслідком багатомісячних затяжних переговорів щодо нового колективного трудового договору.

Профспілка UFO заявила, що Lufthansa не висунула пропозиції, яка могла б слугувати основою для переговорів.

UFO повідомив, що 94% членів, які брали участь у голосуванні, проголосували за страйк після зриву переговорів.

Lufthansa вже пережила бурхливий початок року через трудові конфлікти, включаючи страйки пілотів, які призвели до скасування сотень рейсів.

UFO закликала бортпровідників Lufthansa провести страйк 10 квітня з 00:01 до 22:00. Страйк торкнеться всіх вильотів з аеропортів Франкфурта та Мюнхена.

"Ми чудово розуміємо, що це може призвести до збоїв у роботі для людей, які повертаються з канікул, і ми щиро шкодуємо про це. Однак цієї ситуації можна було б уникнути – відповідальність лежить на Lufthansa, яка досі не представила пропозиції, готової до обговорення", сказав голова профспілки UFO Йоахім Васкес Бюргер.

У лютому страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.

А 18 березня в аеропорту Берліна скасували 445 рейсів через страйк профспілки Ver.di.