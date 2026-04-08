Бортпроводники Lufthansa планируют забастовку в пятницу

Бортпроводники немецкой авиакомпании Lufthansa объявили о забастовке, запланированной на пятницу, 10 апреля, что грозит перебоями в перевозках пассажиров, возвращающихся с пасхальных каникул.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует "Европейская правда".

Забастовка стала следствием многомесячных затяжных переговоров по новому коллективному трудовому договору.

Профсоюз UFO заявил, что Lufthansa не выдвинула предложения, которое могло бы служить основой для переговоров.

UFO сообщил, что 94% членов, принимавших участие в голосовании, проголосовали за забастовку после срыва переговоров.

Lufthansa уже пережила бурное начало года из-за трудовых конфликтов, включая забастовки пилотов, которые привели к отмене сотен рейсов.

UFO призвала бортпроводников Lufthansa провести забастовку 10 апреля с 00:01 до 22:00. Забастовка коснется всех вылетов из аэропортов Франкфурта и Мюнхена.

"Мы прекрасно понимаем, что это может привести к сбоям в работе для людей, возвращающихся с каникул, и мы искренне сожалеем об этом. Однако этой ситуации можно было бы избежать – ответственность лежит на Lufthansa, которая до сих пор не представила предложения, готового к обсуждению", – сказал председатель профсоюза UFO Йоахим Васкес Бюргер.

В феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

А 18 марта в аэропорту Берлина отменили 445 рейсов из-за забастовки профсоюза Ver.di.