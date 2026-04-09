Рютте заявил, что понимает разочарование Трампа в связи с НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп "откровенно разочарован" тем, что некоторые союзники США отказались присоединиться к военным действиям против Ирана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Рютте сказал в интервью CNN после встречи с американским президентом в Вашингтоне.

Генсек Альянса сказал, что понимает разочарование американского президента, но в то же время указал ему на положительные моменты в действиях европейских союзников по НАТО во время их встречи.

"Он явно разочарован многими союзниками по НАТО, и я понимаю его точку зрения. Но в то же время я также смог указать на то, что подавляющее большинство европейских стран оказало помощь в размещении войск, логистике, пролетах и обеспечении выполнения своих обязательств", – сказал генсек Альянса.

Рютте назвал разговор с Трампом "откровенным и очень открытым", но отказался уточнить, обсуждали ли они возможность выхода США из Альянса.

"Как я уже сказал, разочарование, конечно, есть, но в то же время он также внимательно слушал мои аргументы относительно происходящего. Я также обратил его внимание на то, что именно его лидерство привело к заключению Гаагского соглашения о расходах. Итак, эти 5%, которые являются трансформационным изменением в НАТО, – это трансформационное наследие, которое он оставляет после себя", – ответил генсек.

Рютте также попросили прокомментировать публикации СМИ о том, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Он уклонился от ответа, заявив, что большинство союзников выполнили свои обязательства.

"Подавляющее большинство европейских стран, включая Францию, делали то, к чему они обязывались в случае подобной ситуации. Поэтому Европа как платформа для проецирования силы Соединенных Штатов работала на полную мощность в течение последних шести недель", – ответил Рютте.

Напомним, в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте, возможно, расскажет ему о своих намерениях выйти из Альянса.

На прошлой неделе Трамп в интервью британской газете The Telegraph сказал, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Ранее американский президент заявил, что Соединенные Штаты могут отказаться от обещания защищать своих союзников по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение.