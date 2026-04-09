Мелоні: Італія не погоджується з війною в Ірані

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Рим не підтримував операцію США в Ірані та не брав у ній участі.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила під час виступу перед Палатою депутатів Італії, передає ANSA.

У виступі перед законодавцями Мелоні заперечила свою "підпорядкованість" президенту США Дональду Трампу, вказавши на те, що Італія неодноразово висловлювала свою незгоду з діями Вашингтона.

"Союзникам чітко дають зрозуміти, коли ми не згодні: як у питанні мит, так і щодо захисту наших солдатів в Афганістані, яких називають непотрібними, а також щодо Гренландії та України. І, нарешті, як у випадку з війною в Ірані – операцією, яку Італія не підтримала і в якій не брала участі", – заявила глава уряду.

Вона обґрунтувала це випадком з авіабазою Сігонелла, куди Італія не допустила американські бомбардувальники, які брали участь в операції в Ірані. Тоді Рим послався на двосторонню угоду, яка передбачає, що такий дозвіл спершу має схвалити італійський парламент.

"Міжнародне становище Італії не вигадав цей уряд, воно залишається незмінним вже близько 80 років. Я кажу це, щоб відповісти ще до того, як пролунає вже звичний рефрен про мою підпорядкованість американському президенту Трампу або ще більш передбачуваний заголовок "Мелоні має вибрати між Трампом і Європою"", – заявила посадовиця.

Минулого тижня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що європейські країни не виграють від розриву з США, але водночас мають захищати власні національні інтереси.

Як писала "Європейська правда", в Італії пояснили, що запит США на використання бази Сігонелла був відхилений, оскільки йшлося про посадку бомбардувальників, що не передбачено двостороннім договором між країнами.

9 квітня ЗМІ повідомили, що Білий дім розглядає план покарання деяких членів НАТО, які, на думку президента Дональда Трампа, не допомогли США та Ізраїлю під час війни в Ірані. Серед потенційних варіантів – виведення американських військ з цих країн та закриття баз США.