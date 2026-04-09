Мелони: Италия не соглашается с войной в Иране

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим никогда не поддерживал операцию США в Иране и не принимал в ней участия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила во время выступления перед Палатой депутатов Италии, передает ANSA.

В выступлении перед законодателями Мелони отрицала свою "подчиненность" президенту США Дональду Трампу, указав на то, что Италия неоднократно выражала свое несогласие с действиями Вашингтона.

"Союзникам четко дают понять, когда мы не согласны: как в вопросе пошлин, так и в отношении защиты наших солдат в Афганистане, которых называют ненужными, а также в отношении Гренландии и Украины. И, наконец, как в случае с войной в Иране – операцией, которую Италия не поддержала и в которой не участвовала", – заявила глава правительства.

Она обосновала это случаем с авиабазой Сигонелла, куда Италия не допустила американские бомбардировщики, участвовавшие в операции в Иране. Тогда Рим сослался на двустороннее соглашение, которое предусматривает, что такое разрешение сперва должен одобрить итальянский парламент.

"Международное положение Италии не придумало это правительство, оно остается неизменным уже около 80 лет. Я говорю это, чтобы ответить еще до того, как прозвучит уже привычный рефрен о моей подчиненности американскому президенту Трампу или еще более предсказуемый заголовок "Мелони должна выбирать между Трампом и Европой", – заявила чиновница.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что европейские страны не выиграют от разрыва с США, но в то же время должны защищать собственные национальные интересы.

Как писала "Европейская правда", в Италии объяснили, что запрос США на использование базы Сигонелла был отклонен, поскольку речь шла о посадке бомбардировщиков, что не предусмотрено двусторонним договором между странами.

9 апреля СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране. Среди потенциальных вариантов – вывод американских войск из этих стран и закрытие баз США.