Президент Молдовы подписала указы о денонсации ключевых документов СНГ

Президент Молдовы Майя Санду подписала указы о денонсации основополагающих соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Соответствующие законы вступили в силу 8 апреля после публикации в "Официальном мониторе", что ознаменовало финальный этап выхода из организации.

В правительстве подчеркивают, что этот шаг является логическим продолжением курса на европейскую интеграцию. МИД Молдовы заявил, что основополагающие принципы СНГ больше не соблюдаются.

Согласно правилам СНГ, государство-член имеет право выйти из содружества, и о таком намерении оно уведомляет в письменной форме за 12 месяцев до выхода.

С 2023 года власти Молдовы начали масштабную ревизию десятков соглашений, подписанных в рамках СНГ, постепенно расторгая те, которые противоречат национальным интересам или мешают вступлению страны в ЕС.

Решение о выходе из организации вызвало острую критику со стороны пророссийских сил внутри страны. Представители Партии коммунистов назвали этот шаг "трагедией для экономики" и "предательством" граждан, работающих в РФ.

В свою очередь российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что участие Молдовы в СНГ якобы "не имеет большой ценности" для самой организации.

Решение о выходе было инициировано Министерством иностранных дел и поддержано парламентом во втором чтении 2 апреля.

11 марта правительство Молдовы одобрило денонсацию основополагающих документов Содружества независимых государств.