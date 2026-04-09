Ирландия привлекает армию для разгона протестующих, блокирующих ключевые порты

Правительство Ирландии в четверг задействовало войска, чтобы убрать грузовики и тракторы, блокирующие сейчас ключевые порты, через которые в страну импортируют топливо и важные химические вещества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Министр юстиции Джим О'Каллаган объявил об этом шаге после двух дней круглосуточных блокад, организованных перевозчиками и фермерами, возмущенными стремительным ростом цен на топливо.

Протестующие, которые, судя по всему, не имеют лидера и координируют свои действия через социальные сети, заявляют, что будут продолжать блокировать ключевые дороги, пока правительство не согласится увеличить существующие налоговые льготы на бензин и дизельное топливо, введенные после начала американо-израильских авиаударов по Ирану.

Премьер-министр Михол Мартин заявил, что правительство не хотело выводить солдат на улицы и стремилось избежать столкновений с протестующими, но не имело другого выбора, когда те в среду заблокировали доступ к ключевым портам Фойнс и Уайтгейт.

Фойнс имеет критическое значение для многих отраслей промышленности. В Уайтгейте расположен единственный в Ирландии нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает треть импорта страны.

Со вторника протестующие блокируют главные автомагистрали и дорожные развязки по всей стране, начав с главной центральной артерии Дублина – улицы О'Коннелл. Но Мартин отметил, что восстановление движения на автомагистралях и в Дублине будет менее приоритетным, чем в портах.

Мартин отклонил требования протестующих о встрече, заявив, что они не представляют ни одного отраслевого органа и пытаются шантажировать правительство. Это создало бы опасный прецедент, сказал он, особенно учитывая то, что в прошлом месяце правительство уже снизило налог на бензин и дизельное топливо на 15 и 20 центов за литр соответственно.

Отказ правоцентристского правительства встретиться с протестующими и решение вместо этого привлечь армию вызвали возмущение лидеров оппозиции со всего политического спектра.

Министр юстиции О'Каллаган заявил, что водители грузовиков или фермеры, которые не выполняют приказов полиции, "не должны потом жаловаться на любые повреждения, нанесенные этим транспортным средствам во время их уборки".

Тем временем премьер Франции Себастьен Лекорню пообещал проследить, чтобы снижение цен для французских автомобилистов произошло "так же быстро, как их повышение" из-за войны на Ближнем Востоке.

Польша пока не отменит ограничения цен на топливо, несмотря на прекращение огня на Ближнем Востоке.