Глава МЗС Молдови прокоментував ситуацію з боргом у 100 тисяч євро перед СНД

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що рішення про виплату боргу країни у розмірі 100 тисяч євро перед СНД ще належить ухвалити.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника зовнішньополітичного відомства Молдови наводить Deschide.md.

Попшой зазначив, що "законність і доцільність цього боргу можна обговорювати".

"Загалом бажано погашати борги. Але з огляду на те, що ми тривалий час не отримували переваг від участі в СНД, законність і доцільність цього боргу можуть бути предметом дискусії. Проте, з дипломатичної точки зору, при виході з організації краще не залишати боргів. Крім того, денонсація Угоди дозволить щорічно економити понад 3 млн леїв – це повністю покриє цей борг кілька разів", – сказав він.

За словами міністра, рішення про виплату боргу є спільним і не залежить лише від нього, але з точки зору дипломатії та права краще дотримуватися встановленого порядку, щоб ніхто не міг висунути претензії до Молдови.

Нагадаємо, 9 квітня президентка Молдови Мая Санду підписала укази про денонсацію основоположних угод Співдружності незалежних держав (СНД).

Рішення про вихід було ініційовано Міністерством закордонних справ та підтримане парламентом у другому читанні 2 квітня.

11 березня уряд Молдови схвалив денонсацію засадничих документів Співдружності незалежних держав.

При цьому повідомляли, що Молдові доведеться сплатити борги обсягом 100 тисяч євро, накопичені в СНД, перед виходом з організації.

Рішення про вихід з організації викликало гостру критику з боку проросійських сил всередині країни. Представники Партії комуністів назвали цей крок "трагедією для економіки" та "зрадою" громадян, які працюють у РФ.

Своєю чергою російський лідер Владімір Путін раніше заявляв, що участь Молдови в СНД нібито "не має великої цінності" для самої організації.