Глава МИД Молдовы прокомментировал ситуацию с долгом в 100 тысяч евро перед СНГ

Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что решение о выплате долга страны в размере 100 тысяч евро перед СНГ ещё предстоит принять.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы внешнеполитического ведомства Молдовы приводит Deschide.md.

Попшой отметил, что "законность и целесообразность этого долга можно обсуждать".

"В целом желательно погашать долги. Но учитывая то, что мы долгое время не получали преимуществ от участия в СНГ, законность и целесообразность этого долга могут быть предметом дискуссии. Однако с дипломатической точки зрения при выходе из организации лучше не оставлять долгов. Кроме того, денонсация Соглашения позволит ежегодно экономить более 3 млн леев – это полностью покроет этот долг несколько раз", – сказал он.

По словам министра, решение о выплате долга является совместным и не зависит только от него, но с точки зрения дипломатии и права лучше соблюдать установленный порядок, чтобы никто не мог выдвинуть претензии к Молдове.

Напомним, 9 апреля президент Молдовы Мая Санду подписала указы о денонсации основополагающих соглашений Содружества независимых государств (СНГ).

Решение о выходе было инициировано Министерством иностранных дел и поддержано парламентом во втором чтении 2 апреля.

11 марта правительство Молдовы одобрило денонсацию основополагающих документов Содружества независимых государств.

При этом сообщалось, что Молдове придется выплатить долги в размере 100 тысяч евро, накопленные в СНГ, перед выходом из организации.

Решение о выходе из организации вызвало острую критику со стороны пророссийских сил внутри страны. Представители Партии коммунистов назвали этот шаг "трагедией для экономики" и "предательством" граждан, работающих в РФ.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что участие Молдовы в СНГ якобы "не имеет большой ценности" для самой организации.