Якого ще "друга Путіна" підтримали в родині Трампа і які наслідки це матиме

Днями в Республіці Сербській (РС) було майже свято – до Баня-Луки з візитом прибув Дональд Трамп.

Щоправда, не чинний президент США, а його старший син. Та й візит до республіки у складі Боснії і Герцеговини був не офіційний, а дружній, на запрошення Ігоря Додіка – організаційного секретаря керівної партії "Союз незалежних соціал-демократів РС" (СНСД), сина експрезидента Мілорада Додіка.

Про те, що стоїть за візитом Дональда Трампа-молодшого в Боснію і Герцеговину, читайте в статті експерта із Західних Балкан Володимира Цибульника В гостях у Додіка: навіщо син Трампа підіграє головному сепаратисту Балкан. Далі – стислий її виклад.

Для Трампа-молодшого дружній візит до Республіки Сербської був черговою можливістю донести до лідерів усіх Західних Балкан точку зору свого батька та свою особисто на деякі політичні та економічні проблеми.

Тому тут знову лунали звинувачування на адресу "хворої" Європи, яку треба лікувати. На думку Трампа, Східна Європа протистоїть Західній, де Франція та Велика Британія вже стали "мусульманськими країнами".

Також були не зовсім зрозумілі міркування щодо демократії, яка "не завжди демократія", згадування дитинства з ретроспективою на сьогодення та багато чого іншого.

Для членів керівної партії "Союз незалежних соціал-демократів РС" (СНСД), де вождем залишається Мілорад Додік, візит будь-якого представника родини Трампів стає майже геополітичною перемогою. В першу чергу – сигналом того, що всі покарання за численні спроби розвалити Боснію і Герцеговину забуті й лідери Республіки Сербської можуть повертатися у міжнародну політику.

Нагадаємо, Республіка Сербська (РС) – ентитет в складі Боснії і Герцеговини. Мілорад Додік втратив формальну посаду президента, але не реальну владу в Республіці Сербській.

Як і у випадку угорського прем'єра Віктора Орбана, до якого в той самий день приїхав віцепрезидент США Джей Ді Венс, у Білому домі готові підтримати будь-яких лідерів, що створюють проблеми Євросоюзу.

Отже, наслідком візиту стане вихід Мілорада Додіка з дипломатичної ізоляції.

Більшу частину свого виступу Трамп-молодший присвятив міркуванням навколо криптовалют, штучного інтелекту та енергетики. На його думку, ці три теми тісно взаємопов'язані та не можуть існувати одна без інших двох, а в основі лежить забезпечення енергією.

Про конкретні інвестиційні проєкти американського бізнесу в Республіку Сербську та їхню реалізацію майже не йшлося.

Джерела з оточення обох синів припускають, що домовленості могли торкатися наступних проблем: використання гідропотенціалу Боснії і Герцеговини та РС; будівництво датацентрів в Республіці Сербській; пріоритетний доступ до корисних копалин РС, у першу чергу до покладів літію; забезпечення участі американських компаній у будівництві південного газового інтерконектора з подальшим переходом на газ з США (через термінал на острові Крк, Хорватія); скорочення співпраці з Росією.

А у відповідь США пропонують зняття санкцій та гарантії недоторканності родині Додіка.

"Дружній" візит сина президента США до Республіки Сербської продемонстрував, що світ дійсно змінюється, і не в кращий бік.

І вчорашній сепаратист Мілорад Додік, готовий зруйнувати цілісність країни та засуджений судом, фактичний злочинець, може здобути піар-перемогу та бути реабілітованим завдяки особистим та діловим зв'язкам з сильними світу цього.

Все це додатково збільшує ризики, що стоять перед Боснією і Герцеговиною.

