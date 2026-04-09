Кого ещё из "друзей Путина" поддержали в семье Трампа и к каким последствиям это приведёт

На днях в Республике Сербской (РС) царила почти праздничная атмосфера – в Баня-Луку с визитом прибыл Дональд Трамп.

Правда, не действующий президент США, а его старший сын. Да и визит в республику, входящую в состав Боснии и Герцеговины, был не официальным, а дружеским, по приглашению Игоря Додика – организационного секретаря правящей партии "Союз независимых социал-демократов РС" (СНСД), сына экс-президента Милорада Додика.

О том, что стоит за визитом Дональда Трампа-младшего в Боснию и Герцеговину, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цибульника. Далее – краткое изложение статьи.

Для Трампа-младшего дружеский визит в Республику Сербскую был очередной возможностью донести до лидеров всех Западных Балкан точку зрения своего отца и свою личную по некоторым политическим и экономическим проблемам.

Поэтому здесь вновь звучали обвинения в адрес "больной" Европы, которую нужно лечить. По мнению Трампа, Восточная Европа противостоит Западной, где Франция и Великобритания уже стали "мусульманскими странами".

Также были не совсем понятные рассуждения о демократии, которая "не всегда демократия", воспоминания о детстве с ретроспективой на настоящее и многое другое.

Для членов правящей партии "Союз независимых социал-демократов РС" (СНСД), где лидером остается Милорад Додик, визит любого представителя семьи Трампов становится почти геополитической победой. В первую очередь – сигналом того, что все наказания за многочисленные попытки развалить Боснию и Герцеговину забыты и лидеры Республики Сербской могут возвращаться в международную политику.

Напомним, Республика Сербская (РС) – энтитет в составе Боснии и Герцеговины. Милорад Додик утратил формальную должность президента, но не реальную власть в Республике Сербской.

Как и в случае с венгерским премьером Виктором Орбаном, к которому в тот же день приехал вице-президент США Джей Ди Венс, в Белом доме готовы поддержать любых лидеров, создающих проблемы Евросоюзу.

Таким образом, следствием визита станет выход Милорада Додика из дипломатической изоляции.

Большую часть своего выступления Трамп-младший посвятил размышлениям о криптовалютах, искусственном интеллекте и энергетике. По его мнению, эти три темы тесно взаимосвязаны и не могут существовать одна без двух других, а в их основе лежит обеспечение энергией.

О конкретных инвестиционных проектах американского бизнеса в Республике Сербской и их реализации почти не говорилось.

Источники из окружения обоих сыновей предполагают, что договоренности могли касаться следующих вопросов: использование гидропотенциала Боснии и Герцеговины и РС; строительство датацентров в Республике Сербской; приоритетный доступ к полезным ископаемым РС, в первую очередь к залежам лития; обеспечение участия американских компаний в строительстве южного газового интерконнектора с последующим переходом на газ из США (через терминал на острове Крк, Хорватия); сокращение сотрудничества с Россией.

В ответ США предлагают снятие санкций и гарантии неприкосновенности семье Додика.

"Дружеский" визит сына президента США в Республику Сербскую показал, что мир действительно меняется, и не в лучшую сторону.

И вчерашний сепаратист Милорад Додик, готовый разрушить целостность страны и осужденный судом, фактический преступник, может одержать пиар-победу и быть реабилитированным благодаря личным и деловым связям с сильными мира сего.

Все это дополнительно увеличивает риски, стоящие перед Боснией и Герцеговиной.

