Президент Эстонии раскритиковал МИД за неспособность "смотреть дальше и шире"

Президент Эстонии Алар Карис выразил недовольство внешней политикой, проводимой Министерством иностранных дел страны.

Заявление эстонского президента приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Карис считает, что в своей внешней политике Эстония слишком сосредоточена на настоящем, но Министерство иностранных дел не способно смотреть дальше и шире – не хватает кадров, навыков, а порой и знаний.

"Во внешней политике мы слишком сосредоточены на настоящем, что, по понятным причинам, необходимо, но мы должны быть способны смотреть немного дальше и шире. Этого в Министерстве иностранных дел на самом деле нет – нет людей, навыков, а порой и знаний", – сказал президент.

Карис добавил, что на своей должности он может просто "проглатывать" все комментарии в свой адрес, поскольку никто никогда не проверял его знания в сфере внешней политики.

"Иногда приходится проглатывать вещи, которые кажутся несправедливыми. Таких ярых оппонентов в публичном пространстве и так достаточно. И что хуже всего – выходить, так сказать, во внешнее пространство, то есть в иностранные государства, чтобы оспаривать какое-то принятое внешнеполитическое решение", – сказал Карис.

В феврале Карис подвергся резкой критике со стороны министра иностранных дел Маргуса Цакхны и премьер-министра Кристена Михала, которые обвинили президента в отклонении от официальной внешней политики Эстонии из-за его высказываний по поводу Украины.

В частности, Карис и премьер-министр Латвии Эвика Силиня призвали назначить специального европейского посланника для проведения переговоров с Россией.

Карис также говорил, что Украина ради мира могла бы уступить России часть своей территории.