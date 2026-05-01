Россия и Израиль смогут бороться за награды Венецианской биеннале

Организаторы Венецианской биеннале изменили формат вручения наград после отставки международного жюри, в частности, за приз будут бороться также Россия и Израиль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении La Biennale di Venezia от 30 апреля.

Учитывая отставку членов международного жюри, а также принимая во внимание "исключительный характер текущей международной геополитической ситуации", Венецианская биеннале решила, что церемония награждения, ранее запланированная на 9 мая, состоится 22 ноября, в последний день открытия для публики, как это случалось в прошлом при других исключительных обстоятельствах (например, в 2021 году из-за Covid).

Вместо традиционных наград, которые определяет жюри, организаторы биеннале ввели два новых приза "Львы посетителей", победителей которых будут определять посетители выставки.

Их вручат: за лучшего участника главной выставки In Minor Keys; за лучшее национальное участие.

Голосовать смогут посетители, которые купили билеты и посетили обе локации выставки с 9 мая по 22 ноября. Каждый будет иметь один голос в каждой категории.

"Все национальные представители, включенные в 61-ю выставку согласно официальному списку, имеют право на "Льва посетителей" за лучшее национальное представительство, в соответствии с принципом инклюзивности и равного отношения ко всем участникам", – говорится в заявлении.

Ранее шесть членов международного жюри Венецианской биеннале вместе с председателем Соланж Оливейрой Фаркаш подали в отставку после скандала вокруг участия России и Израиля.

В общей сложности более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале.

В ответ на присутствие российского павильона ЕС официально приостановил трехлетний грант Венецианской биеннале на сумму 2 млн евро.

Тем временем Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, которая была продемонстрирована в 2022–2024 гг.