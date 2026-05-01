Трамп отказывается носить бронежилет, потому что не хочет выглядеть толстым

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет носить бронежилет, несмотря на многочисленные вероятные покушения на его жизнь.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трампа приводит AFP.

Американский президент опасается, что ношение бронежилета может сделать его полнее.

"Не знаю, смогу ли я это выдержать, если буду выглядеть на 20 фунтов (9 килограммов. – Ред.) тяжелее", – сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, обсуждается ли возможность ношения им защитного жилета.

Как сообщалось, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, раздались выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.

По данным правоохранителей, нападавшем оказался 31-летний учитель Коул Томас Аллен из Торранса, штат Калифорния, его задержали.

Напомним, в июле 2024 года во время предвыборного митинга произошла попытка покушения на Дональда Трампа. Спецслужбы нейтрализовали нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс.

А в сентябре того же года сообщили о стрельбе возле гольф-клуба Трампа, которую назвали вторым покушением на его жизнь.