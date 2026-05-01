Президент Эстонии объяснил свои слова о переговорах с РФ

Президент Эстонии Алар Карис объяснил, что имел в виду, когда говорил, что Европа должна готовиться к взаимодействию с Россией после окончания войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит ERR.

В частности, Карис указал, что Европа сможет начать общаться с РФ "только тогда, когда Россия изменится".

"В какой-то момент война закончится, и все войны заканчиваются, я повторял это много раз – даже Столетняя война когда-то подошла к концу. Это означает, что тогда придется оценить, в каком состоянии находится мир. И ситуацию придется оценивать и в отношении России", – сказал эстонский президент.

По его словам, сейчас вести переговоры с Россией было бы "довольно трудно".

"И когда я говорю об общении, часто думают, что речь идет о Путине, хотя я о нем ни слова не сказал. Нет, речь идет о России. Речь идет не о контексте сегодняшних переговоров, а о том времени, когда война закончится", – добавил Карис.

При этом он признал, что сейчас переговоры с хозяином Кремля не имеют смысла, поскольку он не намерен останавливать свою агрессию против Украины.

"Сейчас с Путиным действительно не о чем говорить. Мы видим, что идет война на истощение, и у него нет никакого плана садиться за стол, чтобы обсуждать эту тему. Но когда война закончится... Это ведь не так, как с нацистской Германией, когда украинская армия стоит на Красной площади и проводит свой парад. Здесь другая ситуация, важно выбить агрессора из своей страны", – подчеркнул Карис.

Он добавил, что Россию нужно загнать в такую ситуацию, что "она будет вынуждена вести переговоры и искать решение этой войны, чтобы она собрала вещи и ушла туда, откуда пришла".

Недавно Карис заявил, что странам Европы стоит уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война, и свою модель взаимодействия с РФ – поскольку это может произойти быстро и неожиданно.

Также Карис высказал мнение, что Европа совершила ошибку, упустив возможность начать мирные переговоры с Россией в начале полномасштабной войны – после первого ключевого успеха Украины с отражением наступления на Киев.

В Эстонии отдельные политики раскритиковали президента Кариса за эти слова, а министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его позиция противоречит внешней политике страны.