Министр обороны Италии отреагировал на угрозы Трампа сократить численность войск США

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что не понимает причин, по которым США могли бы сократить количество своих войск в его стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Крозетто сказал агентству Ansa.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что рассматривает возможность сокращения численности американских войск в Испании и Италии.

"Я не понимаю причин. Как очевидно для всех, мы не использовали Ормузский пролив. И мы даже выразили готовность к миссии по охране судоходства. Что, кстати, было очень высоко оценено американскими военными", – сказал агентству министр обороны Италии Гвидо Крозетто о заявлениях президента США.

Накануне у Трампа спросили о возможности сокращения численности войск в Италии и Испании на фоне разногласий в позициях по войне в Иране.

В ответ Трамп допустил такую возможность заявив, что "Италия ничем не помогла".

В среду Трамп заявил, что Вашингтон "изучает и анализирует возможность сокращения" численности американских войск в Германии, отметив, что примет решение "в ближайшее время".

Ранее сообщалось, что у Трампа создали список "непослушных" стран НАТО, которым он якобы хочет отомстить.