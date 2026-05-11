МИД: четверо украинцев останутся на судне, где вспыхнул хантавирус, до прибытия в Нидерланды
Министерство иностранных дел заявило, что украинцы останутся на борту судна MV Hondius, на котором были обнаружены симптомы хантавируса.
Об этом МИД сообщило в комментарии журналистам, пишет "Европейская правда".
Как сообщили в МИД, четверо граждан Украины останутся на борту в составе экипажа для обеспечения перехода судна в Нидерланды.
По прибытии их планируют направить в медицинское учреждение для прохождения карантина.
В МИД подчеркнули, что консульские должностные лица Украины находятся в контакте с другим украинцем, который должен покинуть судно в рамках частичной эвакуации экипажа спецрейсом в Нидерланды.
В ведомстве акцентировали, что на данный момент признаков болезни у граждан Украины не зафиксировано.
Как известно, круизный лайнер, на котором вспыхнула смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе.
Напомним, Норвегия предоставила для эвакуации специализированный санитарный самолет, оснащенный в том числе для перевозки больных инфекционными заболеваниями высокого риска.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что у одного из французов, которые были репатриированы с борта судна MV Hondius, обнаружили симптомы хантавируса.