МИД: четверо украинцев останутся на судне, где вспыхнул хантавирус, до прибытия в Нидерланды

Министерство иностранных дел заявило, что украинцы останутся на борту судна MV Hondius, на котором были обнаружены симптомы хантавируса.

Об этом МИД сообщило в комментарии журналистам, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в МИД, четверо граждан Украины останутся на борту в составе экипажа для обеспечения перехода судна в Нидерланды.

По прибытии их планируют направить в медицинское учреждение для прохождения карантина.

В МИД подчеркнули, что консульские должностные лица Украины находятся в контакте с другим украинцем, который должен покинуть судно в рамках частичной эвакуации экипажа спецрейсом в Нидерланды.

В ведомстве акцентировали, что на данный момент признаков болезни у граждан Украины не зафиксировано.

Как известно, круизный лайнер, на котором вспыхнула смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе.

Напомним, Норвегия предоставила для эвакуации специализированный санитарный самолет, оснащенный в том числе для перевозки больных инфекционными заболеваниями высокого риска.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что у одного из французов, которые были репатриированы с борта судна MV Hondius, обнаружили симптомы хантавируса.