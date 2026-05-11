Німецький міністр розкритикував кандидатуру Шредера як перемовника з РФ від ЄС

Німецький міністр у справах Європи Гюнтер Кріхбаум відкинув ідею висунути кандидатуру ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника з Росією від Європейського Союзу.

Про це він заявив перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 11 травня, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Виступаючи перед журналістами в Брюсселі, Кріхбаум заявив, що "посередник має бути прийнятним для обох сторін, і тут цього, очевидно, бракує".

Він зазначив, що Шредер "не обов’язково в минулому демонстрував здатність діяти як нейтральний посередник, як чесний брокер", оскільки він був "під сильним впливом" очільника Кремля Владіміра Путіна.

"Близькі дружні стосунки можуть бути допустимими будь-де у світі, але вони не сприяють тому, щоб тебе сприймали як чесного посередника", – додав він.

82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік і роками зазнавав критики за дружні стосунки з РФ та роботу на російські енергетичні компанії.

Як повідомляла "Європейська правда", офіційний Берлін також не сприймає пропозицію Путіна про Шредера як перемовника з Росією від ЄС і вбачає у цьому спробу посіяти розкол у Європі та серед німецьких політиків.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас раніше заявила, що Шредер, який фактично є лобістом російських державних компаній, не може бути призначений перемовником від Європейського Союзу щодо завершення російсько-української війни.

Україна також виступає проти такої ідеї.