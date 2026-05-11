Немецкий министр раскритиковал кандидатуру Шредера как переговорщика с РФ от ЕС

Немецкий министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум отверг идею выдвинуть кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией от Европейского Союза.

Об этом он заявил перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 мая, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Выступая перед журналистами в Брюсселе, Крихбаум заявил, что "посредник должен быть приемлемым для обеих сторон, и здесь этого, очевидно, не хватает".

Он отметил, что Шредер "не обязательно в прошлом демонстрировал способность действовать как нейтральный посредник, как честный брокер", поскольку он был "под сильным влиянием" главы Кремля Владимира Путина.

"Близкие дружеские отношения могут быть допустимыми где угодно в мире, но они не способствуют тому, чтобы тебя воспринимали как честного посредника", – добавил он.

82-летний Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером СДПГ с 1999 по 2004 год и годами подвергался критике за дружеские отношения с РФ и работу на российские энергетические компании.

Как сообщала "Европейская правда", официальный Берлин также не воспринимает предложение Путина о Шредере как переговорщике с Россией от ЕС и видит в этом попытку посеять раскол в Европе и среди немецких политиков.

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас ранее заявила, что Шредер, который фактически является лоббистом российских государственных компаний, не может быть назначен переговорщиком от Европейского Союза по завершению российско-украинской войны.

Украина также выступает против такой идеи.