Швеция призвала Европу усилить давление на Россию вместо переговоров

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенегард заявила, что вместо проведения переговоров с Россией Европа должна сосредоточиться на давлении на Кремль.

Об этом она сказала в интервью для Euronews, пишет "Европейская правда".

Стенегард заявила, что Европа должна усилить давление на Кремль, поскольку Россия "на самом деле не заинтересована в мире".

"Рано или поздно нам придется разговаривать с Москвой. Но поскольку Путин на самом деле не заинтересован в каких-либо серьезных мирных переговорах, то я считаю, что нам следует сосредоточиться на изменении расчетов, чтобы заставить его заинтересоваться этим", – сказала министр.

Также она отвергла идею выдвинуть кандидатуру экс-канцлера Германии Герхарда Шредера на роль переговорщика с Россией от Европейского Союза.

"Они пробуют различные маневры, но мы должны сосредоточиться на том, на чем нужно, а именно на усилении давления на Россию и увеличении поддержки Украины", – добавила Стенегард.

Стоит заметить, что ранее президент Финляндии заявлял, что Европе в конце концов придется возобновить диалог с российским руководством, и что это в значительной степени зависит от того, соответствует ли политика США в отношении России и Украины интересам Европы.

Недавно президент Эстонии Алар Карис заявил, что странам Европы стоит уже сейчас планировать свои действия на время, когда закончится российско-украинская война, и свою модель взаимодействия с РФ – поскольку это может произойти быстро и неожиданно.

В Эстонии отдельные политики раскритиковали президента за эти слова. В частности глава МИД страны Маргус Тсахкна заявил, что позиция Кариса по диалогу с Россией противоречит эстонской внешней политике.