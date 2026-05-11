В Лейбористской партии дали дедлайн для выдвижения альтернативы Стармеру

Депутат от Лейбористской партии Кэтрин Уэст, которая угрожает бросить вызов Киру Стармеру на посту премьер-министра, даст депутатам время до утра 12 мая, чтобы выдвинуть новую кандидатуру на пост лидера партии.

Об этом она сказала в понедельник, 11 мая, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Как известно, ранее Уэст заявила, что планирует инициировать борьбу за лидерство после сокрушительного поражения Лейбористской партии на прошедших на прошлой неделе местных выборах, если Стармер не продемонстрирует смену курса, или кто-то из министров правительства не бросит ему вызов.

"Если я почувствую, что все вяло и ничего не изменилось – я отправлю электронное письмо всем членам Лейбористской партии в парламенте [в обеденное время], чтобы заручиться поддержкой моей кандидатуры", – сказала она.

Уэст отметила, что хочет "установить крайний срок" на утро 12 мая, чтобы избежать того, что вызов будет "продолжаться и продолжаться".

Кроме этого, она также оставила открытой возможность полностью отказаться от своей кандидатуры.

"Если вдруг [Стармер] возьмется за дело и я увижу больше борьбы, то ситуация может измениться", – добавила Уэст.

Как известно, на местных выборах 7 мая Лейбористская партия потеряла более 1460 мест в английских советах. При этом партия Reform UK существенно усилила позиции в традиционных лейбористских регионах севера Англии и Мидлендса.

Стармер после провальных результатов Лейбористской партии на местных выборах заявил, что партия "допустила ненужные ошибки", но пообещал остаться на посту главы правительства.