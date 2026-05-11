Украина готова направить в Финляндию своих экспертов из-за инцидентов с дронами

Украина выразила готовность отправить в Финляндию группу своих экспертов, чтобы поделиться опытом и помочь защитить воздушное пространство от дронов.

Об этом в своем Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Сибиги появился по итогам его встречи с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен в Брюсселе.

"Относительно недавних инцидентов с дронами, я подтвердил, что Украина готова прислать в Финляндию группу экспертов, чтобы поделиться своим опытом и помочь в обеспечении безопасности воздушного пространства", – подчеркнул он.

Также министры обсудили мирный процесс, новую роль Европы в нем и ситуацию на поле боя.

"Мы также поговорили о вступлении Украины в ЕС – я подчеркнул необходимость как можно скорее открыть переговорные кластеры. Мы обменялись мнениями относительно событий за пределами Европы, а именно в Центральной Азии, на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке", – добавил глава украинского МИД.

Напомним, в последние дни марта и в начале апреля на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли четыре беспилотника, их идентифицировали как украинские аппараты, которые должны были атаковать территорию РФ.

Также сообщалось, что украинские дроны нарушили финское воздушное пространство 3 мая.

По имеющейся информации, дроны залетели в Финляндию с юга и направлялись к восточной части Финского залива. Они некоторое время летели вдоль границы, а затем направились на восток, покинув воздушное пространство Финляндии.

Читайте также: Друзей Украины пугают дроны: как удары по балтийским портам РФ создают проблемы для Киева.