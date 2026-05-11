Лидер либералов Дании начинает коалиционные переговоры после провала Фредериксен

Лидер Либеральной партии Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что у него есть две недели на формирование нового правительства страны после того, как на прошлой неделе затянулись рекордно длительные переговоры.

Об этом он сказал в понедельник, 11 мая, во время общения с журналистами, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Поульсен вечером 8 мая перенял формирование коалиции от временного премьер-министра Метте Фредериксен и 11 и 12 мая проведет первую серию встреч со всеми партиями в парламенте, прежде чем сузить круг переговоров.

"Я подхожу к этому с большой скромностью. Мы хорошо осознаем, насколько трудно может быть заложить политический фундамент", – сказал он.

Этот шаг сделан почти через семь недель после того, как напряженные мартовские выборы привели к раздробленности парламента, где ни один лидер не получил четкого большинства. Фредериксен вела переговоры с левыми и центристскими партиями, пытаясь сформировать левоцентристское правительство, но ее попытка потерпела неудачу.

Если Поульсену не удастся выйти из тупика, ожидается, что полномочия по формированию правительства перейдут к лидеру другой партии.

Напомним, Фредериксен 8 мая сообщила королю, что по итогам первого раунда переговоров не смогла заручиться достаточной поддержкой партий для формирования правительства.

На парламентских выборах в Дании 24 марта социал-демократы Фредериксен выиграли, но центристская партия действующего главы МИД Ларса Льокке Расмуссена получила "золотую акцию" с 14 мандатами.

Впоследствии Расмуссен, который является министром иностранных дел в правительстве Фредериксен, выдвинул ей ультиматум.

