Франция усилила санитарный контроль из-за хантавируса

Франция ввела строгие меры для предотвращения дальнейшего распространения хантавируса после того, как у одной из пяти пассажирок, вернувшихся с круизного лайнера, где произошла вспышка заболевания, был обнаружен положительный результат теста.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Франции, передает Politico, пишет "Европейская правда".

Согласно указу, пассажиры, а также все, кто контактировал с ними или с другими лицами, имеющими "серьезный риск заражения", могут быть подвергнуты изоляции на срок до 42 дней.

По словам министра здравоохранения страны Стефани Рист, француженка получила положительный результат на хантавирус 11 мая после того, как ее эвакуировали с круизного лайнера.

Как отмечается, женщина начала чувствовать себя плохо во время репатриационного рейса в воскресенье вечером, после того, как корабль пришвартовался на Тенерифе. Рист отметила, что другие пассажиры пройдут повторное тестирование.

Все пять пассажиров сейчас находятся на изоляции в Париже.

Как сообщала "Европейская правда", круизный лайнер, на котором вспыхнула смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе.

Также сообщалось, что четверо украинцев остаются на судне, где произошла вспышка хантавируса, до прибытия в Нидерланды.