Украина и Германия договорились о сотрудничестве в поддержку оборонных инноваций

Министры обороны Украины и Германии Михаил Федоров и Борис Писториус подписали в Киеве письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы по развитию оборонных технологий и поддержке инновационных стартапов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство "Укринформ".

Выступая на брифинге по итогам подписания документов, Федоров подчеркнул, что на сегодняшний день Германия является страной номер один в мире по оказанию помощи Украине в сфере безопасности.

"Она (помощь Германии. – Ред.) составляет около трети от всей помощи нашей стране. И отдельно хотел бы поблагодарить за качество поддержки и за поддержку ключевых направлений обороны нашей страны. В первую очередь – ПВО", – подчеркнул Федоров.

По его словам, речь идет о закупках сотен ракет для систем Patriot, которые передавала и финансировала Германия. Он также напомнил, что Украина и Германия недавно подписали крупный контракт, который Германия уже начала финансировать.

"В следующем году мы начнем получать эти ракеты, и это для нас беспрецедентный пакет помощи", – отметил Федоров.

Он поблагодарил и за другие направления помощи в противовоздушной обороне, среди которых – финансирование дронов-перехватчиков, финансирование систем IRIS-T и ракет к ним.

"Также Германия начала финансировать middle strike, deep strike, которые очень важны… Мидлстрайки позволяют сегодня перебивать логистику нашего врага. То есть речь опять-таки идет о качестве поддержки, о финансировании наиболее актуальных направлений", – добавил Федоров.

По его информации, Германия также выделила первые средства на поддержку дроново-штурмовых подразделений Сил обороны, чтобы достигать более эффективных результатов на поле боя.

Кроме того, "чешская инициатива", дальнобойная артиллерия и т. п. финансируются благодаря помощи Германии.

Также Федоров, комментируя актуальность поставок Украине крылатых ракет Taurus, отметил, что Киев всегда открыт для получения большего количества средств поражения, хотя и сейчас уже имеет собственные ракеты аналогичной дальности.

Писториус прибыл в Киев в понедельник для переговоров о расширении сотрудничества в сфере оборонной промышленности с Украиной.