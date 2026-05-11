В Италии удивлены отставкой министра обороны Латвии после инцидента с дронами

Отставка министра обороны Латвии Андриса Спрудса, произошедшая после того, как два беспилотника, залетевшие с территории РФ, попали в резервуары нефтебазы, вызвала удивление у министра обороны Италии Гвидо Кроцетто.

Об этом Кроцетто написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Кроцетто утверждал, что причиной инцидента с дронами стали трудности Европы с тем, чтобы догнать стремительное развитие технологий беспилотников.

"Дорогой Андрисе, мне очень жаль, что ты принял такое решение… как будто это твоя вина, что системы, выбранные, сертифицированные и утвержденные специалистами по обороне и изготовленные сторонними компаниями, не смогли их (дроны) перехватить", – написал Кроцетто.

Он добавил, что речь идет о попытке "догнать" технологии, которые сейчас меняются еженедельно, рождаясь на поле боя.

"Это сложная задача даже для тех, кто, как вы, тратит на оборону 5%. Если ты ушел в отставку, на мой взгляд, эта атака имела двойной успех и нанесла двойной ущерб Латвии", – отметил Кроцетто.

Напомним, 10 мая Андрис Спрудс объявил, что уходит с поста министра обороны.

Это решение он принял после ряда инцидентов с дронами, нарушавшими латвийское воздушное пространство. В частности, последний такой инцидент произошел 7 ноября, когда дроны попали в резервуары нефтебазы.

Глава МИД Украины пояснил, что украинские дроны отклоняются от своей траектории в результате действия российских средств РЭБ.

