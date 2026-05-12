Еврокомиссия разрабатывает новые правила для социальных сетей в целях защиты детей

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС разрабатывает нормативно-правовые акты, призванные ограничить бизнес-модели социальных сетей в целях защиты детей и молодежи.

Об этом она заявила во время выступления в Копенгагене, как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен заявила, что многочисленные негативные последствия, которые испытывают дети и молодежь от использования социальных сетей, не являются случайностью, "а являются результатом бизнес-моделей, которые рассматривают внимание детей как товар".

По ее словам, ЕС сосредотачивает свое внимание именно на TikTok, X и Meta Platforms, таких как Instagram и Facebook.

"Мы принимаем меры против TikTok и его дизайна, вызывающего зависимость, бесконечной прокрутки, автовоспроизведения и push-уведомлений. То же самое касается Meta, поскольку мы считаем, что Instagram и Facebook не соблюдают установленный ими же минимальный возраст в 13 лет", – сказала она.

Она также выступила за введение строгих правил, запрещающих доступ к социальным сетям подросткам младше определенного возраста.

"Вопрос не в том, должны ли молодые люди иметь доступ к социальным сетям, вопрос в том, должны ли социальные сети иметь доступ к молодым людям", – добавила фон дер Ляйен.

Напомним, в конце апреля Европейская комиссия обвинила компанию Meta в неспособности защитить детей младшего возраста от вредного влияния социальных сетей.

Президент Франции Эммануэль Макрон призывает к единому подходу ЕС в отношении ограничений соцсетей для детей.

А министр образования Великобритании Бриджит Филлипсон заявила, что будут введены ограничения на пользование социальными сетями для детей в возрасте до 16 лет.