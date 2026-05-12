Стармер заявил, что его лидерству не бросали вызов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил кабинету министров, что никто не инициировал процедуру вызова его лидерству, а также что он не собирается уходить в отставку.

Об этом Стармер сказал во вторник, 12 мая, сообщили в его офисе, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

По информации офиса премьера, Стармер заявил, что "берет на себя ответственность за результаты выборов и за то, чтобы осуществить обещанные нами изменения".

Он отметил, что последние 48 часов стали дестабилизирующими для правительства, и это имеет реальные экономические последствия для страны.

Впрочем, премьер акцентировал, что несмотря на то, что в Лейбористской партии существует процедура вызова лидеру – она не была запущена.

"Страна ожидает, что мы продолжим управлять. Именно это я и делаю, и именно это мы должны делать как правительство", – добавил Стармер.

Как известно, Стармер 11 мая обратился к Лейбористской партии и избирателям оставаться с ним и избежать борьбы за лидерство, которая, по его словам, принесет лишь хаос.

Он заверил, что будет бороться за лидерство после провальных выборов.

В тот же день двое младших членов правительства Британии подали в отставку и призвали Стармера уйти с поста лидера Лейбористской партии.