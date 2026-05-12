Канада подписала конвенцию о комиссии по репарациям для Украины

Канада стала первой страной за пределами Европы, подписавшей Конвенцию о создании Международной комиссии по вопросам компенсаций для Украины.

Об этом во вторник сообщил в соцсети Х глава МИД Андрей Сибига, пишет "Европейская правда".

Сибига отметил, что Комиссия по вопросам компенсаций является частью системы ответственности, которая обеспечит справедливость и выплату компенсаций за вред и страдания, причиненные украинцам российской агрессией. Он поблагодарил свою коллегу Аниту Ананд за важный шаг и подчеркнул, что Канада стала первой страной за пределами Европы, которая подписала Конвенцию о создании Международной комиссии по вопросам компенсаций для Украины. "Я благодарен Канаде за ее поддержку", – написал Сибига.

"Канада стала первой неевропейской страной, которая подписала Конвенцию о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий в отношении Украины – международного механизма, который поможет привлечь Россию к ответственности за разрушения и страдания, вызванные ее незаконной войной", – прокомментировала со своей стороны Анита Ананд, опубликовав видео подписания.

Верховная Рада 30 апреля ратифицировала Конвенцию о создании Международной компенсационной комиссии для Украины в рамках институциональной системы Совета Европы.

Конвенция была открыта к подписанию 16 декабря 2025 года во время дипломатической конференции высокого уровня в Гааге. Тогда ее подписали 35 государств и Европейский Союз – рекордное количество подписантов.

Компенсационная комиссия создается как независимый международный орган в рамках институциональной системы Совета Европы. Она будет рассматривать заявления о возмещении убытков, потерь и ущерба, причиненных международно-противоправными действиями Российской Федерации в Украине или против Украины, и определять сумму компенсации в каждом конкретном случае.

