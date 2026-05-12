Украина и Босния согласовали "транспортный безвиз"

С 1 января 2027 года между Украиной и Боснией и Герцеговиной заработает либерализация грузовых перевозок, то есть двусторонние и транзитные перевозки между странами будут осуществляться без необходимости в разрешениях.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий, пишет "Европейская правда".

Соответствующих договоренностей достигли во время первого заседания смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам в Сараеве.

До запуска "транспортного безвиза" стороны также согласовали увеличение квоты разрешений на грузовые перевозки до конца 2026 года.

Либерализация перевозок позволит уменьшить административную нагрузку на перевозчиков и сделать международную логистику более прогнозируемой и эффективной.

Босния и Герцеговина станет 36-й страной в перечне государств, с которыми Украина имеет либерализованные условия грузовых перевозок.

Напомним, ранее "транспортный безвиз" для грузовиков с Молдовой продлили до 2027 года.

Читайте также: Евроинтеграция для дальнобойщиков: какие последствия будет иметь переход на требования ЕС для водителей.