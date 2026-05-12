Более 100 депутатов-лейбористов хотят, чтобы Стармер не уходил в отставку

Более 100 депутатов от Лейбористской партии подписали заявление, в котором отмечается, что сейчас не время для борьбы за партийное лидерство, поэтому Киру Стармеру следует остаться на посту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Число подписавших это заявление превышает число депутатов от Лейбористской партии, которые публично призвали сэра Стармера уйти в отставку.

"На прошлой неделе мы получили крайне тяжелые результаты выборов. Это свидетельствует о том, что впереди нас ждет тяжелая работа, чтобы вернуть доверие избирателей. Эту работу нужно начать уже сегодня – всем нам нужно работать вместе, чтобы осуществить изменения, в которых нуждается страна. Мы должны сосредоточиться на этом. Сейчас не время для борьбы за лидерство", – говорится в заявлении.

Имена депутатов, стоящих за кампанией за то, чтобы премьер-министр остался на посту, пока не обнародованы.

По оценкам британских СМИ, около 80 депутатов-лейбористов выступают за то, чтобы Кир Стармер покинул пост лидера партии.

12 мая Стармер сообщил кабинету министров, что никто не инициировал процедуру вызова его лидерству, а также что он не собирается уходить в отставку.

В Лейбористской партии активизировались разговоры об отстранении Стармера после того, как партия потеряла сотни мест на выборах в советы Англии и парламенты Шотландии и Уэльса.