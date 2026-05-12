Еще три страны готовы присоединиться к соглашению о Спецтрибунале для России

Черногория, Румыния и Сан-Марино сообщили Совету Европы о своей готовности присоединиться к расширенному частичному соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом во вторник сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что уже 32 государства готовы присоединиться к соглашению.

"Импульс набирает обороты. Мы готовимся к тому, чтобы Комитет министров Совета Европы утвердил соглашение в пятницу в Молдове… Мы призываем все страны присоединиться к нам и обеспечить привлечение к ответственности за преступление агрессии против Украины", – написал Сибига.

Соглашение о создании спецтрибунала вынесут на голосование на заседании Комитета министров Совета Европы 14-15 мая в Кишиневе.

На Банковой рассчитывают, что предметом рассмотрения спецтрибунала станут действия не только топ-чиновников РФ, но и тех государств, которые оказали Москве непосредственную поддержку в войне против Украины.