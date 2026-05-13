Во Франции безработица выросла до самого высокого уровня за последние пять лет

Уровень безработицы во всех возрастных группах во Франции неожиданно вырос до самого высокого за последние пять лет.

Об этом свидетельствуют данные национального статистического агентства Insee, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

По данным национального статистического агентства, уровень безработицы вырос во всех возрастных группах и достиг 8,1%.

Как отмечается, экономисты, опрошенные агентством, прогнозировали незначительное снижение этого показателя до 7,8% с 7,9%, зафиксированных в конце прошлого года.

Данные на конец апреля также показали, что экономика не выросла в первые три месяца, а опрос предприятий, проведенный Банком Франции во вторник, 12 мая, указал на то, что война в Иране начала тормозить экономическую активность и усиливать инфляционное давление.

Ухудшение ситуации на рынке труда происходит несмотря на то, что правительство преодолело бюджетный кризис и избежало очередного политического коллапса в феврале.

