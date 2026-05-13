СМИ: министр здравоохранения Британии может уйти в отставку и бросить вызов премьеру

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг готовится уйти в отставку.

Об этом стало известно The Times, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Стритинг может покинуть пост уже в четверг, 14 мая. Также отмечается, что он может выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Лейбористской партии, бросив вызов премьер-министру Киру Стармеру.

По словам соратников Стритинга, он провел в среду, 13 мая, короткую встречу с премьер-министром накануне речи короля. Собеседники утверждают: Стритинг четко дал понять, что намерен продолжить борьбу.

По данным газеты, продолжаются обсуждения относительно процедур выдвижения кандидатов среди депутатов, которые могут поддержать потенциальную кампанию за лидерство.

Стоит напомнить, что еще осенью 2025 года британские медиа сообщали о проблемах внутри правительства. Тогда сторонники Стармера частно обвиняли Стритинга в подготовке сговора с целью устранения премьера и его замены.

Сам он тогда решительно отверг такие обвинения, назвав их "абсолютно бессмысленными сообщениями".