Німеччина спростувала заяви Фіцо: Мерц не планує і не планував візиту до Словаччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не планує офіційного візиту до Словаччини найближчим часом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

У четвер речник уряду Німеччини спростував інформацію прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який неодноразово підтверджував дату візиту.

"Програма канцлера зазвичай оприлюднюється за тиждень до візиту. Однак, з огляду на триваючі спекуляції, ми хотіли б повідомити, що канцлер наразі не планує і не планував офіційного візиту до Словаччини", – йдеться у заяві.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо оголосив про візит Мерца ще в квітні на неформальному саміті ЄС у Нікосії, Кіпр, зазначивши, що він відбудеться до кінця травня. 9 травня під час повернення з Москви, де він був єдиним представником ЄС, який відвідав урочистості з нагоди "Дня Перемоги", він уточнив, що візит заплановано на 29 травня.

Іван Корчок, заступник голови партії "Прогресивна Словаччина" та колишній глава словацької дипломатії, оголосив на пресконференції у четвер, що запланований візит Мерца до Словаччини не відбудеться. За його словами, причиною цього став візит Фіцо до Росії. Як зазначив Корчок, словацька сторона неодноразово повідомляла та підтверджувала візит, хоча німецька сторона його ніколи не підтверджувала.

Канцлер Німеччини розкритикував прем'єр-міністра Словаччини за його поїздку до Москви і сказав, що поговорить з ним про це.

Як вже повідомляли, 9 травня Роберт Фіцо зустрівся з Путіним у Москві. Він є єдиним лідером з ЄС, хто був присутній у російській столиці.

Фіцо прибув до Москви ще 8 травня та поклав вінок до могили невідомого солдата біля Кремля. Тоді ж він сказав, що є свого роду "чорною вівцею" у ЄС.