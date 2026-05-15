Германия опровергла заявления Фицо: Мерц не планирует и не планировал визит в Словакию

Канцлер Германии Фридрих Мерц не планирует официальный визит в Словакию в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

В четверг пресс-секретарь правительства Германии опроверг информацию премьер-министра Роберта Фицо, который неоднократно подтверждал дату визита.

"Программа канцлера обычно обнародуется за неделю до визита. Однако, учитывая продолжающиеся спекуляции, мы хотели бы сообщить, что канцлер в настоящее время не планирует и не планировал официального визита в Словакию", – говорится в заявлении.

Премьер-министр Роберт Фицо объявил о визите Мерца еще в апреле на неформальном саммите ЕС в Никосии, Кипр, отметив, что он состоится до конца мая. 9 мая во время возвращения из Москвы, где он был единственным представителем ЕС, посетившим торжества по случаю "Дня Победы", он уточнил, что визит запланирован на 29 мая.

Иван Корчок, заместитель председателя партии "Прогрессивная Словакия" и бывший глава словацкой дипломатии, объявил на пресс-конференции в четверг, что запланированный визит Мерца в Словакию не состоится. По его словам, причиной этого стал визит Фицо в Россию. Как отметил Корчок, словацкая сторона неоднократно сообщала и подтверждала визит, хотя немецкая сторона его никогда не подтверждала.

Канцлер Германии раскритиковал премьер-министра Словакии за его поездку в Москву и сказал, что поговорит с ним об этом.

Как уже сообщалось, 9 мая Роберт Фицо встретился с Путиным в Москве. Он является единственным лидером из ЕС, кто присутствовал в российской столице.

Фицо прибыл в Москву еще 8 мая и возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремля. Тогда же он сказал, чтоявляется своего рода "черной овцой" в ЕС.