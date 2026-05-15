У Чехії затримали підозрюваного у викраденні черепа святої

Поліція у Чехії затримала чоловіка, якого підозрюють у викраденні черепа, який міг належати канонізованій Здіславі з Лемберка.

Про це пише ČTK.

Чеська поліція затримала 35-річного чоловіка, підозрюваного у викраденні 800-річного черепа святої з церкви на півночі Чехії 13 травня.

Інцидент стався в базиліці Святого Лаврентія та Святої Здіслави в місті Яблонне-в-Под'єштеді, приблизно за 110 км на північ від Праги.

Правоохоронці зазначили, що слідчим вдалося отримати інформацію про місцеперебування рідкісної реліквії.

У речниці регіональної поліції Івани Балаковї запитали, чи є череп у поліції.

"Ми з великою впевненістю знаємо, де вона знаходиться, і працюємо над цим. Це складно; більше я сказати не можу", – зазначила вона.

Свята Здіслава з Лемберка жила у XIII столітті та була відома благодійністю і допомогою бідним. Вона була канонізована у 1995 році Папою Римським Іваном Павлом II.

Наприкінці жовтня чоловік із півночі Німеччини надіслав собору Святого Стефана у Відні коробку з черепом, який він вкрав 60 років тому, будучи молодим туристом.

