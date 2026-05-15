Президент Фінляндії про дрон біля Гельсінкі: прямої військової загрози немає

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про відсутність прямої військової загрози для країни після того як у повітряному просторі столичного регіону зафіксували невідомий безпілотник.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Стубб подякував фінським службам за швидку реакцію у зв’язку з дроновою загрозою в п'ятницю вранці.

"Наші органи влади продемонстрували свою готовність і здатність реагувати. Прямої військової загрози для Фінляндії немає", – заявив президент Фінляндії.

Як повідомлялося, повітряне сполучення в аеропорту Гельсінкі призупиняли на кілька годин через загрозу у повітряному просторі Уусімаа.

Національні збройні сили Латвії в ніч проти 15 травня повідомили про можливу загрозу в повітряному просторі в Красллавському, Лудзському, Балвському та Резекненському краях поблизу кордону з РФ.