Трамп: США и Китай придерживаются схожих взглядов на то, как должна закончиться война в Иране

Американский президент Дональд Трамп рассказал о беседе с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу войны в Иране.

Об этом он заявил в пятницу, 15 мая, его цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что во время его государственного визита в Китай он и Си "решили много разных проблем, которые другие люди не смогли бы решить".

Американский президент отметил, что война в Иране была частью обсуждений.

"США и Китай имеют очень схожие взгляды на то, как мы хотим, чтобы она [война] закончилась: мы не хотим, чтобы они [Иран] имели ядерное оружие", – сказал он.

Трамп отметил, что обе стороны хотят, чтобы "проливы были открыты".

"Они немного сумасшедшие, и это плохо", – добавил Трамп.

Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что открытие Ормузского пролива отвечает интересам Китая.

Ранее президент США заявил, что обменялся с китайским лидером письмами на фоне сообщений о возможных поставках китайского оружия в Иран.