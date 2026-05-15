Трамп: США и Китай придерживаются схожих взглядов на то, как должна закончиться война в Иране
Американский президент Дональд Трамп рассказал о беседе с китайским лидером Си Цзиньпином по поводу войны в Иране.
Об этом он заявил в пятницу, 15 мая, его цитирует Sky News, передает "Европейская правда".
Трамп заявил, что во время его государственного визита в Китай он и Си "решили много разных проблем, которые другие люди не смогли бы решить".
Американский президент отметил, что война в Иране была частью обсуждений.
"США и Китай имеют очень схожие взгляды на то, как мы хотим, чтобы она [война] закончилась: мы не хотим, чтобы они [Иран] имели ядерное оружие", – сказал он.
Трамп отметил, что обе стороны хотят, чтобы "проливы были открыты".
"Они немного сумасшедшие, и это плохо", – добавил Трамп.
Накануне министр финансов США Скотт Бессент заявил, что открытие Ормузского пролива отвечает интересам Китая.
Ранее президент США заявил, что обменялся с китайским лидером письмами на фоне сообщений о возможных поставках китайского оружия в Иран.