В Чехии задержали подозреваемого в похищении черепа святой

Полиция в Чехии задержала мужчину, подозреваемого в краже черепа, который, возможно, принадлежал канонизированной Здисле из Лемберка.

Об этом пишет ČTK, передает "Европейская правда".

Чешская полиция задержала 35-летнего мужчину, подозреваемого в похищении 800-летнего черепа святой из церкви на севере Чехии 13 мая.

Инцидент произошел в базилике Святого Лаврентия и Святой Здиславы в городе Яблонне-в-Под'ештеде, примерно в 110 км к северу от Праги.

Правоохранители отметили, что следователям удалось получить информацию о местонахождении редкой реликвии.

У пресс-секретаря региональной полиции Иваны Балаковой спросили, находится ли череп у полиции.

"Мы с большой уверенностью знаем, где она находится, и работаем над этим. Это сложно; больше я сказать не могу", – отметила она.

Святая Здислава из Лемберка жила в XIII веке и была известна благотворительностью и помощью бедным. Она была канонизирована в 1995 году Папой Римским Иоанном Павлом II.

В конце октября мужчина с севера Германии прислал собору Святого Стефана в Вене коробку с черепом, который он украл 60 лет назад, будучи молодым туристом.

