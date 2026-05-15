Президент Финляндии о дроне у Хельсинки: прямой военной угрозы нет

Президент Финляндии Александр Стубб заявил об отсутствии прямой военной угрозы для страны после того, как в воздушном пространстве столичного региона был зафиксирован неизвестный беспилотник.

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Стубб поблагодарил финские службы за быструю реакцию в связи с угрозой со стороны дрона в пятницу утром.

"Наши власти продемонстрировали свою готовность и способность реагировать. Прямой военной угрозы для Финляндии нет", – заявил президент Финляндии.

Как сообщалось, воздушное сообщение в аэропорту Хельсинки приостановили на несколько часов из-за угрозы в воздушном пространстве Уусимаа.

Национальные вооруженные силы Латвии в ночь на 15 мая сообщили о возможной угрозе в воздушном пространстве в Краславском, Лудзском, Балвском и Резекненском краях вблизи границы с РФ.